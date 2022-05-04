В России выявили 5093 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявили 5093 случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 373 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 328. За ним следуют Москва, Челябинская область, Пермский край, Воронежская, Свердловская и Нижегородская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 206 167. За сутки умерли 129 человек, за весь период — 376 421. Выздоровели 6664 человека, за все время — 17 569 936. Число госпитализаций за сутки составило 1398.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 514,7 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (83,2 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,4 млн), Франция (28,7 млн), Германия (24,9 млн) и Великобритания (22 млн).