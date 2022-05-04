В России выявили 5093 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявили 5093 случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 373 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 328. За ним следуют Москва, Челябинская область, Пермский край, Воронежская, Свердловская и Нижегородская области.