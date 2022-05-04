Умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич

На 88-м году жизни скончался председатель Верховного Совета Беларуси и один из авторов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич. Об этом сообщает «Еврорадио» со ссылкой на его жену Ирину. Причины смерти не называются.

В марте Шушкевич переболел коронавирусом. 26 апреля его состояние ухудшилось из‑за последствий перенесенной болезни, и он попал в реанимацию.

Станислав Шушкевич родился в 1934 году в Минске. Его политическая деятельность началась в 1986 году, когда он вошел в состав в специальную комиссию по изучению последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С 1989-го он был народным депутатом, позже был избран первым заместителем председателя Верховного Совета.

В 1991 году, после августовского путча, Шушкевич возглавил белорусский парламент. В этой должности он стал одним из участников Беловежских соглашений. В начале 1994-го был снят с поста председателя Верховного Совета.

В 1994 году Станислав Шушкевич участвовал в первых президентских выборах в Беларуси и занял четвертое место (9,91%), победил на них Александр Лукашенко. В 1995-м он был вновь избран в Верховный Совет Беларуси, входил в состав фракции «Гражданское действие». Участвовал в деятельности Верховного Совета до истечения его полномочий в 2001-м.

Шушкевич подписывал заявление в Конституционный суд об импичменте Александра Лукашенко и открыто критиковал политику президента. Долгое время возглавлял партию «Белорусская социал-демократическая грамада».