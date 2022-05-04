перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Yeah Yeah Yeahs анонсировали выход новых песен — первых за 9 лет 10:03
ЦРУ распространило русскоязычные инструкции по установлению связи с разведкой США 9:52
Умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич 9:26
Antonio Bonanno/Wikimedia Commons
СМИ: в шестом пакете санкций ЕС введет эмбарго на российскую нефть и отключит МКБ от SWIFT 8:41
Австралия ввела санкции против депутатов Госдумы, министров ЛНР и ДНР, а также Владимира Соловьева 8:23
О чем Макрон сказал по телефону Путину, по версии Елисейского дворца Вчера в 20:43
Патриарх Кирилл заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала Вчера в 19:01
В Мытищах загорелась девятиэтажка. Три человека погибли Вчера в 18:32
Указ о контрсанкциях, падение России в рейтинге свободы прессы и другие новости дня
Вчера в 18:16 дайджест
Путин и Макрон провели очередной телефонный разговор. Вот о чем они говорили, по версии Кремля Вчера в 17:12
Россияне не смогут голосовать за участников «Евровидения» Вчера в 16:57
Олег Тиньков попрощался с Россией и заявил, что «забирает из страны» бренды Tinkoff и La Datcha Вчера в 16:27
Vadim Artyukhin/Unsplash
Красную площадь закрыли для посещения до 9 мая включительно Вчера в 15:42
В Казахстане перенесли концерты Нурлана Сабурова Вчера в 15:29
МИД России обвинил правительство Израиля в «поддержке неонацистского режима в Киеве» Вчера в 14:58
В России возник дефицит комплектующих ПК Вчера в 14:45
Владимир Путин подписал указ об экономических мерах в ответ на западные санкции Вчера в 14:09
Кадр из фильма «Наемный убийца»
Джон Ву снимет ремейк своего фильма «Наемный убийца» Вчера в 13:48
Россия опустилась на 155-е место (между Азербайджаном и Афганистаном) в рейтинге свободы прессы Вчера в 13:25
Папа римский заявил о готовности поехать в Москву для встречи с Путиным Вчера в 12:42

Австралия ввела санкции против депутатов Госдумы, министров ЛНР и ДНР, а также Владимира Соловьева

Виктория Шанина
Сегодня в 8:23

Власти Австралии расширили антироссийские санкции. Под ограничения попали 75 депутатов Госдумы и журналист Владимир Соловьев, сообщается на сайте австралийского правительства.

Вместе с тем в санкционные списки Австралии попали министры Луганской и Донецкой народных республик. Персональные санкции предполагают запрет на въезд в страну, а также заморозку активов на ее территории.

После начала «военной спецоперации» ряд стран ввел жесткие санкции против России. Среди основных ограничений — заморозка значимой части валютных активов ЦБ, запрет на любые транзакции с ними, отключение от SWIFT ряда банков, закрытие неба для российских самолетов, санкции против сотен компаний и частных лиц, арест имущества российских предпринимателей на Западе.

К 8 марта, тринадцатому дню «военной операции» на Украине, Россия стала мировым лидером по числу введенных против нее санкций — тогда этот показатель равнялся 5500. К 29 апреля количество санкций против России достигло 10 128. Большую часть из них ввели США (1858), Канада (1402), Великобритания (1360), Швейцария (1359) и Евросоюз (1199).

Австралия начала вводить санкции против России еще до начала «спецоперации», когда Владимир Путин признал независимость ЛНР и ДНР. Сейчас число австралийских санкций уже превышает 1100. Под ограничения страны попали президент России Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, президент Беларуси Александр Лукашенко, главред Russia Today Маргарита Симоньян и другие.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Суворов: Великое путешествие
Обычный парень на службе у полководца Александра Суворова
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Госдума
ЕС
Люди
Владимир Соловьев
Владимир Путин
Сергей Лавров
Сергей Шойгу
Александр Лукашенко
Маргарита Симоньян
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить