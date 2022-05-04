Австралия ввела санкции против депутатов Госдумы, министров ЛНР и ДНР, а также Владимира Соловьева

Власти Австралии расширили антироссийские санкции. Под ограничения попали 75 депутатов Госдумы и журналист Владимир Соловьев, сообщается на сайте австралийского правительства.

Вместе с тем в санкционные списки Австралии попали министры Луганской и Донецкой народных республик. Персональные санкции предполагают запрет на въезд в страну, а также заморозку активов на ее территории.

После начала «военной спецоперации» ряд стран ввел жесткие санкции против России. Среди основных ограничений — заморозка значимой части валютных активов ЦБ, запрет на любые транзакции с ними, отключение от SWIFT ряда банков, закрытие неба для российских самолетов, санкции против сотен компаний и частных лиц, арест имущества российских предпринимателей на Западе.

К 8 марта, тринадцатому дню «военной операции» на Украине, Россия стала мировым лидером по числу введенных против нее санкций — тогда этот показатель равнялся 5500. К 29 апреля количество санкций против России достигло 10 128. Большую часть из них ввели США (1858), Канада (1402), Великобритания (1360), Швейцария (1359) и Евросоюз (1199).

Австралия начала вводить санкции против России еще до начала «спецоперации», когда Владимир Путин признал независимость ЛНР и ДНР. Сейчас число австралийских санкций уже превышает 1100. Под ограничения страны попали президент России Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, президент Беларуси Александр Лукашенко, главред Russia Today Маргарита Симоньян и другие.