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О чем Макрон сказал по телефону Путину, по версии Елисейского дворца

Семён Гудошников
Вчера в 20:43

На сайте Елисейского дворца появилось коммюнике, посвященное телефонному разговору Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Вот о чем говорил президент Франции, по версии французской стороны:


  • отметил тяжкие последствия военных действий, которые проводит Россия на Украине;
  • выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Мариуполе и на Донбассе, призвал Россию разрешить продолжение эвакуации гражданских с «Азовстали»;
  • сказал, что готов работать с международными организациями, чтобы помочь снять российскую блокаду экспорта украинских продуктов через Черное море;
  • призвал Россию выполнять свои обязательства постоянного члена Совбеза ООН, положив конец «этой разрушительной агрессии»;
  • отметил постоянную готовность работать над условиями решения конфликта путем мирных переговоров, чтобы обеспечить мир и полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины;
  • повторил свое требование о прекращении огня.
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