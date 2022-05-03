О чем Макрон сказал по телефону Путину, по версии Елисейского дворца

На сайте Елисейского дворца появилось коммюнике, посвященное телефонному разговору Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Вот о чем говорил президент Франции, по версии французской стороны:

отметил тяжкие последствия военных действий, которые проводит Россия на Украине;

выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Мариуполе и на Донбассе, призвал Россию разрешить продолжение эвакуации гражданских с «Азовстали»;

сказал, что готов работать с международными организациями, чтобы помочь снять российскую блокаду экспорта украинских продуктов через Черное море;

призвал Россию выполнять свои обязательства постоянного члена Совбеза ООН, положив конец «этой разрушительной агрессии»;

отметил постоянную готовность работать над условиями решения конфликта путем мирных переговоров, чтобы обеспечить мир и полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины;

повторил свое требование о прекращении огня.