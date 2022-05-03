О чем Макрон сказал по телефону Путину, по версии Елисейского дворца

На сайте Елисейского дворца появилось коммюнике, посвященное телефонному разговору Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Вот о чем говорил президент Франции, по версии французской стороны:
- отметил тяжкие последствия военных действий, которые проводит Россия на Украине;
- выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Мариуполе и на Донбассе, призвал Россию разрешить продолжение эвакуации гражданских с «Азовстали»;
- сказал, что готов работать с международными организациями, чтобы помочь снять российскую блокаду экспорта украинских продуктов через Черное море;
- призвал Россию выполнять свои обязательства постоянного члена Совбеза ООН, положив конец «этой разрушительной агрессии»;
- отметил постоянную готовность работать над условиями решения конфликта путем мирных переговоров, чтобы обеспечить мир и полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины;
- повторил свое требование о прекращении огня.
Подробности по теме
Путин и Макрон провели очередной телефонный разговор. Вот о чем они говорили, по версии Кремля