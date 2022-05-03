В Мытищах загорелась девятиэтажка. Три человека погибли

В подмосковных Мытищах произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. По данным регионального правительства, погибли по меньшей мере три человека, еще 15 отравились угарным газом, пишет РБК.
В управлении СК по Московской области сказали, что, по предварительным данным, возгорание произошло в одной из квартир, в которой находился мужчина, впоследствии погибший. Ему на помощь пришли еще два человека, которые также скончались.
Mash и Shot пишут, что все погибшие — мужчины. По утверждению телеграм-каналов, один из скончавшихся выпал из окна четвертого этажа, двое других погибли в лифте.
«112» сообщает, что причиной возгорание стало неосторожное обращение с огнем — хозяин квартиры на 4-м этаже уснул с непотушенной сигаретой, а когда проснулся, решил выпрыгнуть из окна, чтобы спастись
К 18.00 по Москве возгорание удалось ликвидировать. Площадь пожара достигала 80 квадратных метров, к его тушению привлекли 43 человека и 13 единиц техники.