В Мытищах загорелась девятиэтажка. Три человека погибли

В подмосковных Мытищах произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. По данным регионального правительства, погибли по меньшей мере три человека, еще 15 отравились угарным газом, пишет РБК.

В управлении СК по Московской области сказали, что, по предварительным данным, возгорание произошло в одной из квартир, в которой находился мужчина, впоследствии погибший. Ему на помощь пришли еще два человека, которые также скончались.