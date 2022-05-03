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Указ о контрсанкциях, падение России в рейтинге свободы прессы и другие новости дня
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Указ о контрсанкциях, падение России в рейтинге свободы прессы и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 18:16

Владимир Путин подписал указ о контрсанкциях. Российским органам власти и компаниям запретили совершать сделки с зарубежными юридическими и физическими лицами, попавшими в черный список. Правительство должно утвердить этот список в течение 10 дней.

Как утверждает Следственный комитет, в России заведено 35 уголовных дел о «фейках» про российскую армию. Количество административных дел о «дискредитации» военных в СК не уточнили.

Спор между российским и израильским МИДом продолжается. Российское министерство опубликовало статью, где обвинило правительство Израиля в «поддержке неонацистского режима в Киеве» и рассказало об исторических примерах сотрудничества евреев с нацистами.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели очередной (двухчасовой) телефонный разговор. По словам Кремля, российский президент рассказал французскому о ходе «спецоперации» и обвинил Евросоюз в игнорировании «военных преступлений украинских силовиков».

Россия опустилась со 150-го на 155-е место в рейтинге свободы прессы. В стране, по словам «Репортеров без границ», «правительство установило тотальный контроль над информацией, введя масштабную военную цензуру, блокируя СМИ и преследуя непокорных журналистов».

Тиньков попрощался с Россией и банком, процитировав «Горе от ума». Он заявил, что «забирает из страны» бренды Tinkoff и La Datcha, а Россия «окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство».

В Казахстане перенесли концерты Нурлана Сабурова, намеченные на октябрь и ноябрь. По словам артиста, перенос произошел по независящим от него причинам.

В России возник дефицит комплектующих персональных компьютеров, заявили ритейлеры и эксперты. Помимо этого, за два месяца ощутимо подорожали процессоры, материнские платы, SSD-накопители и другие компоненты для сборки ПК.

Россияне не смогут голосовать за участников «Евровидения» в Турине. Исполнительный продюсер конкурса отметил, что голосуют лишь из стран, которые участвуют в соревновании.

Луи Летерье заменит Джастина Лина на посту режиссера «Форсажа-10». По данным Variety, в настоящее время Universal согласовывает график работы Летерье.

Джон Ву срежиссирует англоязычный ремейк своего фильма «Наемный убийца» 1989 года. Точной даты релиза пока нет, актерский состав тоже неизвестен.

Вышел первый трейлер хоррора «Не волнуйся, солнышко» с Флоренс Пью и Гарри Стайлзом в главных ролях. В нем показали Элис и ее мужа Джека, которые живут в экспериментальном поселке 50-х годов под названием «Победа».

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