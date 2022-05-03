Путин и Макрон провели очередной телефонный разговор. Вот о чем они говорили, по версии Кремля

Эммануэль Макрон провел первый телефонный разговор с Владимиром Путиным с момента своего переизбрания на пост президента Франции. По данным телеканала BFM, беседа продолжалась более двух часов.
Вот о чем говорили главы государств, согласно сообщению на официальном сайте Кремля:
- Путин проинформировал о ходе «спецоперации», в частности об «освобождении Мариуполя» и «эвакуации удерживавшихся националистами на заводе „Азовсталь“ гражданских лиц».
- Президент РФ обратил внимание на игнорирование Евросоюзом «военных преступлений украинских силовиков, массированных обстрелов городов и населенных пунктов Донбасса».
- По мнению Путина, Запад мог бы помочь остановить «эти злодеяния», оказав воздействие на киевские власти и прекратив поставки вооружений на Украину.
- Президент России изложил принципиальные подходы к переговорам с Украиной и сказал, что, «несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе, российская сторона по-прежнему открыта к диалогу».
- Макрон выразил озабоченность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
- Путин сказал, что вина в этом вопросе прежде всего на западных санкциях и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной транспортной инфраструктуры.