Путин и Макрон провели очередной телефонный разговор. Вот о чем они говорили, по версии Кремля

Эммануэль Макрон провел первый телефонный разговор с Владимиром Путиным с момента своего переизбрания на пост президента Франции. По данным телеканала BFM, беседа продолжалась более двух часов.

Вот о чем говорили главы государств, согласно сообщению на официальном сайте Кремля: