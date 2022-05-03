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Олег Тиньков попрощался с Россией и заявил, что «забирает из страны» бренды Tinkoff и La Datcha

Семён Гудошников
Сегодня в 16:27

Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков попрощался с Россией и банком. Об этом бизнесмен написал в своем инстаграме*.

«Прощай Тинькофф Банк, прощай Россия. У меня не осталось ничего в России», — отметил предприниматель. Он заявил, что сумел построить четыре разных бизнеса с нуля «вопреки, а не благодаря режиму».

По словам Тинькова, он никогда не давал взяток и не брал на работу друзей и знакомых. «Жаль, что моя страна окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство. Нет России, была, да вся вышла», — добавил он.

Бизнесмен отметил, что «забирает из страны» бренды Tinkoff и La Datcha. «Сюда я больше не ездок. Пойду искать, где оскорбленному есть чувству уголок. Карету, мне карету», — процитировал он монолог Чацкого из комедии «Горе от ума».

19 апреля Тиньков опубликовал в инстаграме пост, где резко раскритиковал российскую «военную операцию» на Украине. По его словам, символ Z используют «дебилы», да и тех только 10% от всего населения России. После этого в Тинькофф банке сказали, что высказывания их основателя — это его личное мнение, а Тиньков не принимает решения в группе компаний и не является сотрудником «Тинькофф».

Затем стало известно, что банк «Тинькофф» откажется от имени основателя в названии бренда и что семья Тинькова продала 35-процентную долю в TCS Group инвестиционной компании «Интеррос» Владимира Потанина. По словам бизнесмена, пойти на такую сделку его вынудили представители Кремля, которые угрожали банку национализацией. Тиньков сказал, что получил от продажи доли лишь 3% от ее рыночной цены.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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