Красную площадь закрыли для посещения до 9 мая включительно

Красная площадь закрыта для посетителей до 9 мая включительно. Об этом говорится в телеграм-канале Государственного исторического музея.

На время закрытия площади не будет работать музейный магазин на Никольской. А в исторический музей можно будет попасть через вход у памятника Жукову. В Покровский собор вход осуществляется со стороны Васильевского спуска.

В начале апреля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в этом голу День Победы в России «будет отмечаться так же, как и всегда». В конце месяца представитель Кремля отметил, что в 2022-м российские власти не позвали иностранных лидеров на Парад Победы в Москве, поскольку дата не круглая.