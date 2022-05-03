перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Патриарх Кирилл заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала 19:01
В Мытищах загорелась девятиэтажка. Три человека погибли 18:32
Указ о контрсанкциях, падение России в рейтинге свободы прессы и другие новости дня
18:16 дайджест
Путин и Макрон провели очередной телефонный разговор. Вот о чем они говорили, по версии Кремля 17:12
Россияне не смогут голосовать за участников «Евровидения» 16:57
Олег Тиньков попрощался с Россией и заявил, что «забирает из страны» бренды Tinkoff и La Datcha 16:27
Vadim Artyukhin/Unsplash
Красную площадь закрыли для посещения до 9 мая включительно 15:42
В Казахстане перенесли концерты Нурлана Сабурова 15:29
МИД России обвинил правительство Израиля в «поддержке неонацистского режима в Киеве» 14:58
В России возник дефицит комплектующих ПК 14:45
Владимир Путин подписал указ об экономических мерах в ответ на западные санкции 14:09
Кадр из фильма «Наемный убийца»
Джон Ву снимет ремейк своего фильма «Наемный убийца» 13:48
Россия опустилась на 155-е место (между Азербайджаном и Афганистаном) в рейтинге свободы прессы 13:25
Rocket Lab впервые успешно поймала падающую ракету-носитель вертолетом 12:26
В России создадут единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков 11:39
Из соцсетей Бэнкси
В России выявили 5466 новых случаев коронавируса 11:10
СК возбудил 35 уголовных дел о фейках в отношении ВС России 10:39
Вышел трейлер фильма «Не волнуйся, солнышко» с Гарри Стайлзом в главной роли 10:05
Луи Летерье станет новым режиссером «Форсажа-10» 8:52
УЕФА отстранил российские футбольные клубы от участия в еврокубках следующего сезона Вчера в 20:37

Красную площадь закрыли для посещения до 9 мая включительно

Семён Гудошников
Сегодня в 15:42

Красная площадь закрыта для посетителей до 9 мая включительно. Об этом говорится в телеграм-канале Государственного исторического музея.

На время закрытия площади не будет работать музейный магазин на Никольской. А в исторический музей можно будет попасть через вход у памятника Жукову. В Покровский собор вход осуществляется со стороны Васильевского спуска.

В начале апреля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в этом голу День Победы в России «будет отмечаться так же, как и всегда». В конце месяца представитель Кремля отметил, что в 2022-м российские власти не позвали иностранных лидеров на Парад Победы в Москве, поскольку дата не круглая.

События недели на afisha.ru
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
рок
«Дикая мята. Violet»
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Владимир Путин
Дмитрий Песков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить