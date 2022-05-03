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МИД России обвинил правительство Израиля в «поддержке неонацистского режима в Киеве»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:58

В ответ на слова министра иностранных дел Израиля Яира Лапида о том, что «евреи не уничтожали сами себя во время холокоста» и что «обвинять евреев в антисемитизме — вопиющий уровень расизма», МИД России опубликовал статью «Об антисемитизме». Слова Лапида, в свою очередь, были сказаны в ответ на заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что «у Гитлера была еврейская кровь» и что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

Высказывание Лапида МИД РФ назвал «антиисторическим», а курс нынешнего правительства Израиля — направленным на «поддержку неонацистского режима в Киеве». «История, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами. В Польше и других странах Восточной Европы немцы назначали еврейских промышленников главами гетто и еврейских советов („юденратов“), некоторые из них запомнились совершенно чудовищными деяниями», — говорится в статье министерства.

«Историческая трагедия заключается в том, что если во время Второй мировой войны некоторые евреи участвовали в преступлениях вынужденно, то спекулирующий на своих корнях В.Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно. Прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа», — отмечается там.

По мнению российского МИДа, Зеленский «просто „завершает“ сценарий, описанный еще немецким пастором М.Нимеллером». «Сначала на Украине в 2014 году пришли за коммунистами, потом за социалистами, потом, весь „цивилизованный“ мир промолчал, когда на Украине „отменили“ русских. Не хватает фантазии понять, какой „некоренной“ народ пойдет „на ножи“ да „на гиляку“ за москалями?» — сказано в статье.

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