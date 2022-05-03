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В Казахстане перенесли концерты Нурлана Сабурова

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:29

В Казахстане перенесли тур Нурлана Сабурова «Принципы» на октябрь–ноябрь 2022 года. Об этом комик рассказал в своем инстаграме*.

По словам артиста, перенос произошел по не зависящим от него причинам. Сабуров пообещал в ближайшее время поделиться подробностями.

Концерты комика должны были пройти в Актау, Актобе, Нур-Султане, Петропавловске и других городах в начале мая.

Ранее были отменены концерты Сабурова в Чикаго и Израиле. Это связано с реакцией комика на перформанс украинской художницы Юлии Косивчук.

Девушка попыталась подняться на сцену по время выступления артиста. На ней было надето длинное белое платье в красных пятнах, символизировавших кровь погибших в ходе военных действий на Украине женщин. Косивчук выкрикивала «Silence is crime!» (в переводе с английского «Молчание — преступление»), призывая людей высказаться против «спецоперации».

Сабуров отреагировал на перформанс девушки шуткой. Он произнес: «Простите, это месячные?» Следом за этим зрительный зал разразился хохотом, а охрана силой вывела Косивчук из помещения. За это комик подвергся критике.

* Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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