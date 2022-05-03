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В России возник дефицит комплектующих ПК

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:45

Ретейлеры и эксперты рынка заявили, что в России наблюдается дефицит комплектующих для персональных компьютеров (ПК). Об этом пишут «Известия».

Управляющий партнер коммуникационного агентства агентства B&C Agency Иван Самойленко отметил, что дефицит связан с усложнившейся логистикой и увеличением числа поставщиков.

В пресс-службе «Ситилинка» подтвердили существующие проблемы, связанные с поставками жестких дисков и процессоров. Вице-президент «Связного» Михаил Догадин также отметил, что в компании ощущается острый дефицит компьютерных комплектующих, так как импорта сейчас практически нет.

Помимо этого, за последние два месяца ощутимо подорожали процессоры, материнские платы, SSD-накопители и другие компоненты для сборки ПК.

«Если рассматривать динамику цен на комплектующие, сильнее всего подорожали процессоры (в марте цена была в два раза выше, чем в феврале) и видеокарты (+80% за месяц). Следом идут материнские платы и накопители SSD (+40%), а также оперативная память и системы охлаждения (+30%). В меньшей степени варьировались цены на блоки питания (+25%) и корпуса (+20%)», — рассказал главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов.

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