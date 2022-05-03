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Владимир Путин подписал указ об экономических мерах в ответ на западные санкции

Семён Гудошников
Сегодня в 14:09

Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах «в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Российским органам власти всех уровней, а также организациям и физлицам, находящимся под юрисдикцией РФ, запретили совершать сделки с зарубежными юридическими и частными лицами, попавшими под санкции. Кроме того, из России запретили вывозить сырье и продукцию в пользу лиц из черного списка.

Правительство должно в течение десяти дней составить список лиц, попавших под ответные санкции.

После начала «военной операции» на Украине Запад ввел против России новые масштабные санкции. Среди основных ограничений — заморозка валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, почти 1000 компаний приостановили работу в России или полностью покинули страну.

К 8 марта, тринадцатому дню «военной операции», Россия стала лидером по числу введенных против нее санкций, обогнав Иран, Сирию и КНДР. На данный момент в отношении страны действует 10 128 ограничительных мер. Большую часть из них ввели США (1858), Канада (1402), Великобритания (1360), Швейцария (1359), Евросоюз (1199) и Франция (1179).

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