Папа римский заявил о готовности поехать в Москву для встречи с Путиным

Папа римский Франциск дал интервью итальянской газете Corriere della Sera. Он заявил, что готов поехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Понтифик отметил, что сообщение о готовности его визита в российскую столицу передал Путину кардинал Пьетро Паролин после двадцати дней «спецоперации».

«Мы еще не получили ответа и продолжаем настаивать, хотя я опасаюсь, что Путин не может и не будет проводить эту встречу в настоящее время», — добавил он. Франциск также отметил, что пока не планирует ехать в Киев.

«Я послал кардиналов Майкла Черни и кардинала Конрада Краевского, которые отправились туда в четвертый раз. Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным», — говорит глава Римско-католической церкви.

Он также считает, что на развязывание конфликта на Украине могли повлиять действия НАТО. «Вероятно, лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, ему способствовали», — отметил понтифик.

Франциск признался, что после начла «спецоперации» он 40 минут говорил с патриархом Кириллом по зуму. «Первые 20 минут он с картой в руках читал мне все обоснования войны. Я выслушал и сказал ему: я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы должны использовать не язык политики, но язык Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого народа божия. Для этого мы должны искать пути мира, чтобы положить конец обстрелам», — заявил он.

По словам папы римского, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан при встрече с ним сказал, что «у русских есть план, что 9 мая все будет кончено». Однако понтифик считает, что сейчас «для мира не хватает воли».

Папа римский неоднократно призывал к миру на Украине. 19 марта он приехал в римскую педиатрическую больницу, где проходят лечение украинские дети. В конце апреля понтифик призвал патриарха Кирилла стать вместе с ним миротворцем для Украины.