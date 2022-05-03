Rocket Lab впервые успешно поймала падающую ракету-носитель вертолетом

В ходе миссии «Туда и обратно» модифицированный грузовой вертолет Sikorsky S-92 зацепил ступень крюком на длинном тросе на высоте менее 2 километров.

Rocket Lab впервые поймала первую ступень ракеты Electron с помощью вертолета после орбитального запуска. Об этом сообщается на сайте компании.

В компании отметили, что после поимки ступени пилот заметил сильную нагрузку на вертолет и отсоединил ее. Ступень успешно приводнилась в водоеме, откуда ее должно поднять судно.

«Вернуть ракету из космоса и поймать ее вертолетом — это что‑то вроде сверхзвукового балета», — сказал основатель и генеральный директор Rocket Lab Питер Бек.

Он отметил, что для успешной миссии должно совпасть огромное количество факторов, а системы должны работать безупречно. «Поэтому я невероятно горжусь великолепными усилиями нашей команды и всех наших инженеров, которые обеспечили успех этой миссии и нашей первой поимки», — отметил Бек.