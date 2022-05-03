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В России выявили 5466 новых случаев коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:10

За последние сутки в России выявили 5466 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 741 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 356. За ним следуют Москва, Татарстан, Воронежская, Челябинская, Свердловская, Нижегородская области, а также Пермский край.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 201 074. За сутки умерли 125 человек, за весь период — 376 292. Выздоровели 7052 человека, за все время — 17 563 272. Число госпитализаций за сутки составило 1441.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 514 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (83,1 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,4 млн), Франция (28,6 млн), Германия (24,7 млн) и Великобритания (22 млн).

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