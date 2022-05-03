В России выявили 5466 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 5466 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 741 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 356. За ним следуют Москва, Татарстан, Воронежская, Челябинская, Свердловская, Нижегородская области, а также Пермский край.