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В России создадут единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:39

Правительство утвердило нормы введения единого реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«В ближайшее время реестр будет доступен на сайте Ростуризма. Из него путешественники и представители турбизнеса смогут узнавать подробную информацию об экскурсоводах, работающих в музеях и выставочных залах, городских гидах и гидах-переводчиках, работающих в России», — рассказали в пресс-службе кабмина.

В нем также будет представлена информация о регионах, в которых гиды и экскурсоводы могут оказывать свои услуги.

В кабинете министров рассказали, что это поможет повысить качество туристических услуг, обезопасить граждан от мошенников, а также создать прозрачный и контролируемый рынок экскурсионных услуг.

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