СК возбудил 35 уголовных дел о фейках в отношении ВС России

Следственный комитет возбудил 35 уголовных дел о фейках в отношении Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ведомства Александра Бастрыкина.

«Есть и наши сограждане, которые распространяют ложные сведения о действиях российских военнослужащих. Этим действиям дается правовая оценка <…> по новой статье 207.3 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за такие действия», — сказал он в интервью RT.

4 марта Владимир Путин подписал закон о фейках о Вооруженных силах России. Согласно ему, за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ положен штраф до 1,5 млн рублей или до 3 лет лишения свободы. Если фейк распространен с использованием служебного положения или группой лиц, то срок — до 10 лет. Если нарушение повлекло тяжкие последствия — до 15 лет.

19 апреля первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что с начала года было выявлено 5 миллионов фейков о «военной операции» России на территории Украины.