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Вышел трейлер фильма «Не волнуйся, солнышко» с Гарри Стайлзом в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:05

Warner Bros. показала первый трейлер хоррора «Не волнуйся, солнышко». Премьера фильма запланирована на 23 сентября 2022 года.

В ролике показали Элис и ее мужа Джека, которые живут идиллической жизнью в экспериментальном поселке 50-х годов под названием Победа. Пока Джек и остальные мужчины работают над сверхсекретным проектом, их жены «проводят свое время, наслаждаясь красотой, роскошью и развратом своей общины». Единственное, что им запрещено делать, — задавать вопросы о работе мужей.

В «Не волнуйся, солнышко» снялись Флоренс Пью, Гарри Стайлз, Оливия Уайлд, КиКи Лейн, Джемма Чан, Ник Кролл, Сидни Чандлер, Кейт Берлант, Асиф Али, Дуглас Смит и другие. Режиссером фильма выступила Уайлд, а сценаристом — Кэти Силберман.

Изначально роль Джека должен был исполнить Шайя ЛаБаф. Однако Уайлд уволила его из‑за непристойного поведения.

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