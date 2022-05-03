Вышел трейлер фильма «Не волнуйся, солнышко» с Гарри Стайлзом в главной роли

Warner Bros. показала первый трейлер хоррора «Не волнуйся, солнышко». Премьера фильма запланирована на 23 сентября 2022 года.

В ролике показали Элис и ее мужа Джека, которые живут идиллической жизнью в экспериментальном поселке 50-х годов под названием Победа. Пока Джек и остальные мужчины работают над сверхсекретным проектом, их жены «проводят свое время, наслаждаясь красотой, роскошью и развратом своей общины». Единственное, что им запрещено делать, — задавать вопросы о работе мужей.