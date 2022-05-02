Протесты в Ереване, ОСАГО для электросамокатов и другие новости дня

Новая Зеландия ввела новые санкции против России. В этот раз они коснулись 170 членов Совета Федерации и шести компаний оборонного сектора.

Финская энергетическая компания Fennovoima расторгла контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» c Росатомом. «Военная спецоперация» усугубила сложности, связанные с проектом.

СК возбудил уголовное дело по факту подрыва железнодорожного моста в Курской области. Следствие ищет причастных, а также устанавливает мощность и тип взрывного устройства.

В Армении возобновились акции протеста, которые начались 25 апреля. Оппозиционеры разбили палаточный лагерь в центре Еревана и перекрыли центральную площадь Шаумяна; их задерживает полиция.

Сергей Лавров сказал, что Адольф Гитлер мог иметь еврейское происхождение, а «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». В МИД Израиля его слова назвали непростительными и вызвали российского посла для разъяснений.

Олег Тиньков дал интервью The New York Times. Он заявил, что его вынудили продать долю в банке «за копейки» из‑за поста, где он высказывается против «спецоперации».

В Большом театре отменили балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова и оперу «Дон Паскуале» Тимофея Кулябина, не объяснив причин. Оба режиссера ранее высказывались против «спецоперации», сейчас они находятся не в России.

В Совете Федерации предложили ввести обязательное страхование для владельцев электросамокатов и скутеров. По мнению авторов идеи, мера необходима из‑за высокой аварийности с участием такого транспорта — он может представлять серьезную опасность как для пешеходов, так и для тех, кто им управляет.

В России разрешили сочетать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной. За счет этого будут увеличивать лимит кредита до 30 млн рублей в четырех регионах, до 15 млн — в остальных.

TikTok опроверг информацию о разрешении публиковать новый контент в России. До этого в соцсетях появлялись сообщения, что российским брендам открыли доступ к публикации новых видео.

Давно ходят разговоры о том, что Идрис Эльба, Том Харди или Генри Кэвилл могут сыграть нового Джеймса Бонда. Variety пишет, что перевоплотиться в британского агента смог бы и 24-летний Джейкоб Элорди из «Эйфории».