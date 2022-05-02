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Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти

Виктория Шанина
Сегодня в 17:17

Австрия, Венгрия и Словакия готовы поддержать запрет на поставки российской нефти. Об этом сообщает телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

Власти этих стран отозвали свое право вето на эмбарго Евросоюза. Словакия и Венгрия были против скорейшего запрета на нефть из‑за сильной зависимости от российских поставок, однако важным фактором стало решение Германии поддержать эмбарго.

Позже агентство APA со ссылкой на информированный источник сообщило, что никакого вето у Австрии и не было.

«Не было никакого вето. Консультации с государствами-членами по шестому пакету санкций продолжаются, решение еще не принято», — заявил собеседник издания.

В марте Германия выступила против запрета на поставки российской нефти в страны Евросоюза, назвав это поспешным решением в условиях и без того высоких цен на энергоносители в Европе. Однако позже помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йерг Кукис заявил, что Берлин выступает за введение эмбарго на российскую нефть, однако для прекращения поставок потребуется «несколько месяцев».

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