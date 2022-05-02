Fennovoima расторгла контракт с Росатомом на строительство атомной электростанции

Финская энергетическая компания Fennovoima расторгла контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» с компанией RAOS Project (входит в Росатом). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Как отмечается в сообщении, «военная спецоперация» увеличила риски для проекта. Компания заявляет, что со стороны RAOS Project были значительные задержки и она не способна реализовать проект.

Расторжение контракта связано «со значительными задержками со стороны RAOS Project и ее неспособностью реализовать проект».

«Решение о расторжении контракта принято нелегко. Проект настолько крупный, что есть значительные сложности. Мы принимаем это решение после тщательных размышлений, полностью признаем негативные последствия и делаем все возможное, чтобы смягчить их», — заявил председатель правления Fennovoima Эса Хярмяля.

Контракт на строительство «Ханхикиви-1» между Росатомом и Fennovoima был подписан в 2013 году. Предположительная мощность станции достигает 1,2 ГВт, а стоимость ее строительства — 7,5 млрд евро.