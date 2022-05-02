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TikTok не разрешал выкладывать ролики в России. В соцсетях писали, что запрет на публикации сняли

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

В TikTok опровергли информацию о якобы разрешении публиковать новый контент в России, передает «Коммерсант». Ранее в соцсетях писали, что платформа разрешила российским брендам выкладывать ролики, но не открыла доступ обычным пользователям.

Посты с такой новостью появлялись в разных телеграм-каналах вместе со скриншотами новых видео Aviasales и Vivienne Sabó.

«На вопросы пользователей о том, как это возможно, прямого ответа никто из брендов не дает. При этом следующий шаг понятен — участие в рекламных кампаниях блогеров, уже несколько месяцев сидящих без зарплаты», — написали в телеграм-канале iGutsal.

При этом официального комментария платформы тогда еще не было. Некоторые отмечали, что брендам и не запрещали делать публикации: например, тот же Aviasales и «Л’Этуаль» выкладывали видео весь апрель.

«Способ загружать новые видео в обход ограничений действительно есть, однако стоит помнить, что делаете вы это под VPN, а значит и видео ваши видят только те пользователи, у которых он включен», — написал автор телеграм-канала «Русский макретинг» Семен Ефимов и усомнился в правдивости таких сообщений.

6 марта TikTok запретил загружать новые видео пользователям из России и перестал показывать им ролики из‑за рубежа. Платформа приостановила работу в стране из‑за закона о «фейках».

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