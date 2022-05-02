В России разрешили сочетать льготную ипотеку с рыночной

Правительство России разрешило сочетать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной и за счет этого увеличивать лимит кредита до 30 млн рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«То есть если раньше в кредит можно было взять только 12 (6) млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются», — написал он.

Размер кредита, который можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки, увеличили до 30 млн рублей в четырех регионах, в остальных — до 15 млн. Льготная ставка остается на уровне 12 и 6 млн рублей.

25 апреля Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых и продлить программу до конца года, «чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан» и «стимулировать „стройку“ в целом».

В конце марта Путин повысил ставки по льготной ипотеке до 12%, лимиты — до 12 млн рублей для столичных регионов, до 6 млн рублей — для всех остальных.