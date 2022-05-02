Совет Федерации предложил ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов и скутеров

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД ввести обязательное страхование (ОСАГО) для владельцев «средств индивидуальной мобильности». Речь в том числе о скутерах и электросамокатах, пишет РИА «Новости».

В решении комитета отмечается, что Министерству внутренних дел следует проработать этот вопрос с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков (РСА).

Комитет пояснил, что такая мера необходима из‑за высокой аварийности на дорогах с участием электросамокатов. Они могут представлять серьезную опасность как для пешеходов, так и для тех, кто ими управляет, потому что такой транспорт развивает высокую скорость и не оборудован эффективными системами безопасности.

Также было предложено проработать ограничение максимальной скорости и ввести разделение на используемые «средства индивидуальной мобильности» в личных и коммерческих целях.

Совет Федерации рекомендовал Минпросвещения, МВД и Минтрансу внедрить специальные разделы по безопасному пользованию самокатами и скутерами в программы обучения детей и подростков безопасному поведению на дорогах. РСА, в свою очередь, необходимо разработать соответствующие практические занятия на автоплощадках.