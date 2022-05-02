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Роскомнадзор заблокировал энциклопедию визуального искусства WikiArt

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:34

Роскомнадзор заблокировал онлайн-энциклопедию WikiArt, посвященную искусству. Сайт заблокировали по требованию Генпрокуратуры, сообщает «Артгид».

Основанием для блокировки стала статья 15.3 закона «Об информации». Издание пишет, что в ней речь идет о запрете призывов к массовым беспорядкам и участия в них, а также распространения недостоверной общественно значимой информации. Какая именно информация не устроила регулятор, не уточняется.

На WikiArt хранится около 250 тыс. работ трех тысяч художников, большая часть из них не выставлена ​​на всеобщее обозрение. Сайт доступен на восьми языках, в том числе на русском.

24 апреля РКН заблокировал самый популярный шахматный ресурс Chess.com. В реестр запрещенных попали две ссылки на ресурс: по первой расположено заявление сайта по поводу российской «военной операции» на Украине, по второй — интервью с украинскими шахматистами во время боевых действий, но сайт в России недоступен полностью.

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