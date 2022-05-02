Роскомнадзор заблокировал энциклопедию визуального искусства WikiArt

Роскомнадзор заблокировал онлайн-энциклопедию WikiArt, посвященную искусству. Сайт заблокировали по требованию Генпрокуратуры, сообщает «Артгид».
Основанием для блокировки стала статья 15.3 закона «Об информации». Издание пишет, что в ней речь идет о запрете призывов к массовым беспорядкам и участия в них, а также распространения недостоверной общественно значимой информации. Какая именно информация не устроила регулятор, не уточняется.
На WikiArt хранится около 250 тыс. работ трех тысяч художников, большая часть из них не выставлена на всеобщее обозрение. Сайт доступен на восьми языках, в том числе на русском.
24 апреля РКН заблокировал самый популярный шахматный ресурс Chess.com. В реестр запрещенных попали две ссылки на ресурс: по первой расположено заявление сайта по поводу российской «военной операции» на Украине, по второй — интервью с украинскими шахматистами во время боевых действий, но сайт в России недоступен полностью.