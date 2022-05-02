В России выявили 6207 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 6207 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 840 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 393. За ним следуют Москва, Свердловская, Челябинская, Воронежская и Московская области.