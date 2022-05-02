В России выявили 6207 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 6207 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 840 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 393. За ним следуют Москва, Свердловская, Челябинская, Воронежская и Московская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 195 608. За сутки умерли 136 человек, за весь период — 376 167. Выздоровели 7502 пациента, за все время — 17 556 220. Число госпитализаций за сутки составило 1152.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 513,6 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (83 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,4 млн), Франция (28,6 млн), Германия (24,7 млн) и Великобритания (22 млн).