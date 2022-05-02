Новая Зеландия ввела санкции против членов Совета Федерации и оборонных предприятий

Власти Новой Зеландии ввели санкции против 170 членов Совета Федерации и шести компаний оборонного сектора России из‑за «военной спецоперации». Об этом сообщила глава МИД страны Наная Махута.

«С помощью этих санкций мы демонстрируем наше намерение продолжать преследовать тех, кто несет ответственность за вторжение России на Украину», — заявила министр.

Также Новая Зеландия усилила санкции против более чем 400 человек, которым запретили въезд в страну ранее. По словам Нанаи Махуты, это «еще больше запретит им вести деятельность в Новой Зеландии», а также не позволит государству стать «финансовым убежищем для тех, кто причастен к незаконной деятельности России на Украине».

После начала «военной спецоперации» ряд стран ввел жесткие санкции против России. К 29 апреля количество санкций против России достигло 10 128. Большую часть из них ввели США (1858), Канада (1402), Великобритания (1360), Швейцария (1359) и Евросоюз (1199).

Новая Зеландия, в свою очередь, ввела ограничения против российских банков и финансовых огранизаций, а также более чем 100 российских политиков, бизнесменов и их родственников. В санкционных списках есть Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, а также Герман Греф и Маргарита Симоньян.