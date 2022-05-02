В Армении возобновились массовые протесты. Оппозиционеры начали перекрывать улицы в Ереване

Оппозиционеры разбили палаточный лагерь и переночевали в центре города. В планах на 2 мая — блокировать улицы и магистрали. Транспортное движение в центре Еревана участники протеста намерены парализовать.

1 мая в Ереване возобновились акции протеста, полиция начала задержания. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Массовые протесты по всей Армении начались 25 апреля. Оппозиция считает, что политика властей «разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности».

С 1 мая в митинге участвует множество жителей городов Иджеван и Тигранашен. Они приехали на акции протеста в Ереван.