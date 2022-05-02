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В Армении возобновились массовые протесты. Оппозиционеры начали перекрывать улицы в Ереване

Виктория Шанина
Сегодня в 9:48

1 мая в Ереване возобновились акции протеста, полиция начала задержания. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Участники протеста перекрыли центральную площадь Шаумяна. Полиция оттеснила протестующих, у здания правительства выставили усиленное оцепление. Число задержанных не раскрывается.

Оппозиционеры разбили палаточный лагерь и переночевали в центре города. В планах на 2 мая — блокировать улицы и магистрали. Транспортное движение в центре Еревана участники протеста намерены парализовать.

Массовые протесты по всей Армении начались 25 апреля. Оппозиция считает, что политика властей «разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности».

С 1 мая в митинге участвует множество жителей городов Иджеван и Тигранашен. Они приехали на акции протеста в Ереван.

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