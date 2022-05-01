«Это очень несправедливо»: Рафаэль Надаль осудил отстранение россиян от Уимблдона

Испанский теннисист, 21-кратный чемпион турниров Большого шлема Рафаэль Надаль выступил против отстранения российских и белорусских игроков от Уимблдона. Об этом сообщает Sports.ru.

«Я считаю, что это очень несправедливо по отношению к моим коллегам. В том плане, что они не виноваты в происходящем [на Украине]. Мне жаль коллег. Я бы хотел, чтобы ситуация разрешилась иначе. Сейчас посмотрим, что будет дальше, примут ли игроки какое‑то решение», — сказал Надаль.

Он отметил, что власти дали только рекомендацию по отстранению российских теннисистов, но не принуждали к этому, однако Уимблдон пошел на крайний шаг.

«Понятно, что Большие шлемы не входят в ATP, в нашу организацию. Но в то же время ATP разыгрывает больше всех очков. Хотя Шлемы — самые важные турниры, там разыгрывается 2000 очков, мы обязаны их играть», — подчеркнул теннисист.

Он добавил, что ситуация сложная, но сейчас теннис вообще не имеет значения с учетом того, что происходит на Украине.