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Инциденты у границы с Украиной, стих Рогозина Анджелине Джоли и другие новости дня
18:09 дайджест
Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Теперь московские школьники и студенты могут пополнять проездные билеты в любой день месяца 16:56
Белгородский губернатор сообщил о пожаре на объекте Минобороны 16:41
Путин постановил создать в ведомствах и учреждениях подразделения по IT-безопасности 15:59
В России запретили иностранцам организовывать перевозки пассажиров 15:56
Курский губернатор сообщил о «частичном обрушении» моста. Жители ночью слышали «хлопки» 15:04
В Петербурге появились плакаты с бабушкой с красным флагом. «Фонтанка» узнала, кто их заказчик 14:59
Gage Skidmore/Wikimedia Commons
Сэм Рейми рассказал, почему хотел снять четвертую часть «Человека-паука» и готов ли к этому сейчас 14:05
Руководители киносетей рассказали о нехватке фильмов и возможном закрытии половины кинозалов 14:00
Погиб гендиректор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский. Он сорвался со скалы 13:07
«Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас»: Рогозин посвятил Джоли стих, но потом удалил его 12:53
Директор новосибирского колледжа отказался наказывать студентов, задержанных на митингах 12:28
KinoCheck International/YouTube
В сеть слили отрывок из тизера второго «Аватара» 11:59
В России выявили 7 047 случаев коронавируса за сутки 11:41
МЧС: Россия выплатила украинским пенсионерам и бюджетникам более 70 млн рублей 10:53
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Инциденты у границы с Украиной, стих Рогозина Анджелине Джоли и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 18:09

Губернатор Курской области сообщил, что недалеко от границы с Украиной «было обнаружено частичное обрушение конструкций» железнодорожного моста. Местные жители говорят, что слышали ночью «хлопок», от которого «стекла задрожали».

В Белгородской области произошел пожар на одном из объектов Минобороны. По словам губернатора региона, один местный житель получил легкое ранение.

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России. В каждом ведомстве, учреждении и системообразующих организациях должны быть созданы подразделения по IT-безопасности.

Еще одним указом Путин запретил иностранным инвесторам заниматься в России регулярными перевозками. Исключение сделали для граждан стран Евразийского экономического союза.

Руководители российских киносетей рассказали о проблемах в отрасли: выручка заметно упала, новых отечественных и индийских фильмов не хватает, чтобы заменить Голливуд. Если ситуация не изменится, в России закроется половина кинозалов.

Гендиректор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский погиб в возрасте 37 лет. В пресс-службе курорта сказали, что он сорвался со скалы на тропе к Ачипсинской крепости.

Директор Новосибирского городского открытого колледжа отказался наказывать студентов, задержанных на антивоенных акциях. Он также предложил создать список учащихся, «отчисленных по беспределу», чтобы, «когда все это закончится», они могли восстановиться.

В Петербурге установили около ста плакатов с изображением украинской бабушки, держащей в руках флаг СССР. «Фонтанка» узнала, что их заказало частное лицо примерно за 10 млн рублей.

Дмитрий Медведев выложил молчаливое поздравление для россиян. Он написал на доске «С 1 Мая и приближающимся Днем Победы!», а затем нарисовал большую букву Z.

Дмитрий Рогозин опубликовал стих, посвященный Анджелине Джоли и ее визиту во Львов, но потом удалил его. Творение начинается со слов «Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас».

В сеть слили отрывок из трейлера второго «Аватара», который выйдет в конце года. В видео показаны семья Джейка и обитатели океанов Пандоры.

Сэм Рейми все еще не против снять четвертый фильм о Человеке-пауке, но сначала нужно ответить на несколько вопросов. Один из них — готов ли вернуться к роли супергероя Тоби Магуайр.

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