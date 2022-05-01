Инциденты у границы с Украиной, стих Рогозина Анджелине Джоли и другие новости дня

Губернатор Курской области сообщил, что недалеко от границы с Украиной «было обнаружено частичное обрушение конструкций» железнодорожного моста. Местные жители говорят, что слышали ночью «хлопок», от которого «стекла задрожали».

В Белгородской области произошел пожар на одном из объектов Минобороны. По словам губернатора региона, один местный житель получил легкое ранение.

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России. В каждом ведомстве, учреждении и системообразующих организациях должны быть созданы подразделения по IT-безопасности.

Еще одним указом Путин запретил иностранным инвесторам заниматься в России регулярными перевозками. Исключение сделали для граждан стран Евразийского экономического союза.

Руководители российских киносетей рассказали о проблемах в отрасли: выручка заметно упала, новых отечественных и индийских фильмов не хватает, чтобы заменить Голливуд. Если ситуация не изменится, в России закроется половина кинозалов.

Гендиректор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский погиб в возрасте 37 лет. В пресс-службе курорта сказали, что он сорвался со скалы на тропе к Ачипсинской крепости.

Директор Новосибирского городского открытого колледжа отказался наказывать студентов, задержанных на антивоенных акциях. Он также предложил создать список учащихся, «отчисленных по беспределу», чтобы, «когда все это закончится», они могли восстановиться.

В Петербурге установили около ста плакатов с изображением украинской бабушки, держащей в руках флаг СССР. «Фонтанка» узнала, что их заказало частное лицо примерно за 10 млн рублей.

Дмитрий Медведев выложил молчаливое поздравление для россиян. Он написал на доске «С 1 Мая и приближающимся Днем Победы!», а затем нарисовал большую букву Z.

Дмитрий Рогозин опубликовал стих, посвященный Анджелине Джоли и ее визиту во Львов, но потом удалил его. Творение начинается со слов «Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас».

В сеть слили отрывок из трейлера второго «Аватара», который выйдет в конце года. В видео показаны семья Джейка и обитатели океанов Пандоры.

Сэм Рейми все еще не против снять четвертый фильм о Человеке-пауке, но сначала нужно ответить на несколько вопросов. Один из них — готов ли вернуться к роли супергероя Тоби Магуайр.