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Теперь московские школьники и студенты могут пополнять проездные билеты в любой день месяца

Семён Гудошников
Сегодня в 16:56

C 1 мая московские школьники и студенты могут пополнять проездные билеты в любой день месяца и пользоваться ими в течение 30 или 90 дней с момента покупки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

Раньше оплаченный проездной работал только до конца календарного месяца. В Дептрансе отметили, что новые условия позволят сэкономить время и средства миллиона человек, а в кассах сократится очередь.

Чтобы записать абонемент на карту москвича, нужно обратиться в кассу или воспользоваться терминалом метро, наземного транспорта, МЦК и МЦД. Также есть возможность записать абонемент с телефона на Android c модулем NFC в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт».

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