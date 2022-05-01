Теперь московские школьники и студенты могут пополнять проездные билеты в любой день месяца

C 1 мая московские школьники и студенты могут пополнять проездные билеты в любой день месяца и пользоваться ими в течение 30 или 90 дней с момента покупки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

Раньше оплаченный проездной работал только до конца календарного месяца. В Дептрансе отметили, что новые условия позволят сэкономить время и средства миллиона человек, а в кассах сократится очередь.

Чтобы записать абонемент на карту москвича, нужно обратиться в кассу или воспользоваться терминалом метро, наземного транспорта, МЦК и МЦД. Также есть возможность записать абонемент с телефона на Android c модулем NFC в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт».