Белгородский губернатор сообщил о пожаре на объекте Минобороны

На территории одного из объектов Минобороны в Белгородской области произошел пожар, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Возгорание началось на границе Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа.

«Все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности», — написал губернатор. На место также приехали заместитель главы региона Константин Полежаев и глава округа Олег Медведев.

Известно об одном местном жителе с легким ранением, которому уже оказывается помощь.

Ранее Baza писала, что в районе села Томаровка виден столб белого дыма. По данным телеграм-канала, перед этим в соцсетях появлялись сообщения о взрыве. НТВ тоже сообщает о взрыве.

Власти региона в течение последних недель не раз сообщали об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины, в частности по селам Нехотеевка, Журавлевка, Головчино.