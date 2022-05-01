В России запретили иностранцам организовывать перевозки пассажиров

Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранным инвесторам участвовать в осуществлении регулярных перевозок на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Об этом сообщает ТАСС.

Закон не распространяется на граждан государств Евразийского экономического союза и не затрагивает инвестиции иностранцев в метрополитен.

Ранее Путин подписал закон о запрете делиться банковской тайной с иностранными органами, а также закон, облегчающий регистрацию в России иностранных компаний.