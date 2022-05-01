Путин постановил создать в ведомствах и учреждениях подразделения по IT-безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Согласному документу, в каждом ведомстве, учреждении и системообразующих организациях должны быть созданы подразделения по IT-безопасности. С 1 января 2025 года им запрещается использовать средства защиты информации, произведенные в «недружественных странах», следует уже из другого указа.

Кроме того, Путин потребовал «обеспечивать должностным лицам» из ФСБ беспрепятственный доступ «к принадлежащим органам (организациям) либо используемым ими информационным ресурсам» в интернете.