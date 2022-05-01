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В Петербурге появились плакаты с бабушкой с красным флагом. «Фонтанка» узнала, кто их заказчик

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

В разных районах Петербурга установили около ста плакатов с изображением украинской бабушки, держащей в руке флаг СССР. «Фонтанка» пишет, что их заказало частное лицо примерно за 10 млн рублей.

Одинаковые билборды и стенды вдоль дорог с изображением бабушки и фразой «Под знаменем победы» заметили в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Выборгском, Приморском, Калининском и Московском районах.

По данным издания, их установили в ночь на 1 мая, однако главред DTF Вадим Елистратов выкладывал фото плаката еще 30 апреля.

«Фонтанка» отметила, что некоторые из плакатов установлены около «властных мест»: рядом со Смольным, правительством Ленобласти или Исаакиевским собором. По данным издания, петербургские власти не оплачивали инициативу.

«Это точно кто‑то из бизнесменов. По крайней мере, мы в этом уверены, так как перезванивались между собой, когда [в середине апреля] нам начали поступать предварительные вопросы», — рассказал изданию один из участников рекламного рынка. В заказе обговаривались 100 плакатов, а стоимость такой услуги оценивается примерно в 10 млн рублей — «и то, если со скидкой».

Изображения бабушки с красным флагом появляются и в других российских городах как символа российской «спецоперации» на территории Украины, но зачастую это происходит по инициативе местных властей. К примеру, мэрия Петрозаводска установила баннер с бабушкой, а по инициативе главы Кабардино-Балкарии в Нальчике нарисовали мурал с ней. Некоторые художники и скульпторы посвящают ей свои работы.

Бабушка с красным флагом стала известна после того, как в сети появилось видео пожилой украинки, которая встретила военных ВСУ с флагом СССР, перепутав их с российскими. Те выбросили у женщин флаг и предложили взять продукты, но она отказалась.

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