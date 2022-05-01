Погиб гендиректор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский. Он сорвался со скалы

Генеральный директор курорта «Красная Поляна» в Краснодарском края Андрей Круковский погиб в возрасте 37 лет. Он сорвался со скалы на тропе к Ачипсинской крепости, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта.

«Трагически погиб генеральный директор курорта „Красная Поляна“ Андрей Алексеевич Круковский. Он любил горы и нашел покой в них», — сказал собеседник агентства.

Команда курорта выразила соболезнования родным и близким Круковского и пообещала продолжить и воплотить в жизнь его начинания. Прощание с Круковским состоится 3 мая в Красной Поляне.

Круковский работал в НАО «Красная Поляна» с 2015 года, входил в совет директоров компании. Генеральным директором курорта он стал 2019 году. Накануне Круковский начал работу над проектом экокурорта «Лагонаки» и строительством канатной дороги на гору Ахун.