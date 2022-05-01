«Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас»: Рогозин посвятил Джоли стих, но потом удалил его

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своем телеграм-канале стих, посвященный актрисе и послу доброй воли по делам беженцев в ООН Анджелине Джоли и ее визиту во Львов. Но вскоре он удалил пост, не объяснив причин.

«Анжелина, я на мове стихов еще не писал, но ты, подруга, меня разочаровала. Пишу тогда на привычном своем», — передает Ura.ru слова Рогозина из удаленной записи. Перед этим чиновник написал на украинском языке, что Джоли расстроила его «связью своей грешной», хотя он считает ее своей «сердечной подругой».

Полностью стих Рогозина, судя по скриншотам в сети, выглядел так (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.):

«Давай к нам на Донбасс!

Здесь водка, пиво, квас.

Крутые здесь ребята

Как дубик в три охвата

Здесь есть у нас и бутер,

Здесь есть у нас и брод

И Бред откроет Пита

От изумления рот.

Красотку не обидит

Суровый наш солдат

В кино тебя он видел

И видеть снова рад».

30 апреля Джоли заметили во львовской кофейне, а затем появились видео актрисы на вокзале, куда приезжают украинские беженцы. Там она пообщалась с ними и волонтерами, а после этого отправилась в местный интернат. В соцсети выложили ролик, в котором актриса бежит в укрытие во время воздушной тревоги в городе.