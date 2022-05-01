В сеть слили отрывок из тизера второго «Аватара»

В сети опубликовали отрывок из тизер-трейлера сиквела «Аватара» Джеймса Кэмерона, который выйдет в конце года с подзаголовком «Путь воды». Ролик короткий (полторы минуты) и в плохом качестве, потому что снят с экрана.

В видео можно увидеть Джейка и его подросших детей, а еще обитателей океана Пандоры — китов и летающих существ. По сюжету люди вернутся на планету из первой части.