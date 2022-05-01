В России выявили 7 047 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 7047 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 316 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 455. За ним следуют Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Воронежская, Свердловская и Волгоградская области, а также Татарстан.