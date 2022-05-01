В России выявили 7 047 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 7047 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 316 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 455. За ним следуют Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Воронежская, Свердловская и Волгоградская области, а также Татарстан.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 189 401. За сутки умерли 147 человек, за весь период — 376 031. Выздоровели 8733 пациента, за все время — 17 548 718. Число госпитализаций за сутки составило 1442.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 513,3 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (83 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,4 млн), Франция (28,6 млн), Германия (24,7 млн) и Великобритания (22 млн).