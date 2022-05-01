В московских аэропортах отменено больше 30 рейсов

В аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово отменено 32 рейса. Еще 17 вылетов задержано, следует из данных «Яндекс Расписания».

Это коснулось рейсов в Турцию, Египет, Таджикистан, Армению, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и Беларусь. О причинах отмен и задержек не сообщается.

К 4.30 по московскому времени стало известно: во Внуково пять рейсов задержаны, еще столько же отменены, в Домодедово пять рейсов задержаны и четыре отменены, в Шереметьево задержаны семь рейсов, 23 отменены. По данным Гидрометцентра, осадков не ожидается, уровень погодной опасности зеленый.

При этом в аэропорте Жуковский задержанных или отмененных рейсов нет.

Ранее российские авиакомпании начали отменять рейсы из‑за санкций и ограничений на полеты властей.