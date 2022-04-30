Анджелина Джоли приехала во Львов и пообщалась с беженцами

Американская актриса и посол доброй воли по делам беженцев в ООН Анджелина Джоли прибыла на Украину. Она пообщалась с беженцами во Львове, написано в телеграм-канале украинского железнодорожного перевозчика «Укрзалізниця».

Авторы поста написали: «Лара Крофт уже на Украине». Джоли посетила львовский железнодорожный вокзал, где встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска, города в Донецкой области, а также пообщалась с волонтерами, врачами и психологами.