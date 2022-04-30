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Анджелина Джоли приехала во Львов и пообщалась с беженцами

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:36

Американская актриса и посол доброй воли по делам беженцев в ООН Анджелина Джоли прибыла на Украину. Она пообщалась с беженцами во Львове, написано в телеграм-канале украинского железнодорожного перевозчика «Укрзалізниця».

Авторы поста написали: «Лара Крофт уже на Украине». Джоли посетила львовский железнодорожный вокзал, где встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска, города в Донецкой области, а также пообщалась с волонтерами, врачами и психологами.

«УНИАН» выкладывал видео, как Джоли заходит в одну из кофеен во Львове. Актриса посетила местный интернат.

После начала российской «спецоперации» Джоли написала в своих соцсетях, что «молится за людей на Украине», и выложила несколько постов о беженцах и обращения к принимающим их странам. По последним данным ООН, с 24 февраля из страны уехали 5 млн человек.

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