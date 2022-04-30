перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Disney возвращает свои фильмы в СНГ, но не в Россию. В Казахстане выйдет сиквел «Доктора Стрэнджа» 19:47
Исчезновение «Zamestim» в Петербурге, первый фильм Блейк Лайвли и другие новости дня
19:04 дайджест
Глава Курской области сообщил об очередном обстреле погранпункта на границе с Украиной 18:30
Ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Донбассе, выплатят по 10 тыс. рублей 16:55
Netflix/YouTube
Netflix закрыл сериал «Космические войска» со Стивом Кэреллом после второго сезона 16:26
Глава Минфина Германии заявил, что страна не будет платить за российский газ в рублях 15:59
Virtus.pro расторг контракт с игроком Pure. Он во время матча по Dota 2 нарисовал Z на мини-карте 14:59
Правительство упростило трудоустройство иностранных ИТ-специалистов 14:58
Toro Y Moi опубликовал альбом «Mahal» 14:23
Дата-центр «Яндекса» в Финляндии отключили от электропитания 13:39
Лавров: Россия и Украина обсуждают на переговорах отмену санкций 13:24
Röyksopp/YouTube
Röyksopp выпустили первый за 8 лет альбом «Profound Mysteries» 12:34
В России выявили 7 363 новых случая коронавируса 11:58
Bloc Party возвращаются к старому звуку на альбоме «Alpha Games» 11:37
Bloomberg: США могут упростить получение виз для российских специалистов 10:48
Iceage выпустили трек «All the Junk on the Outskirts» 10:11
«Просвещение» удалило из учебника по английскому языку упоминание Amnesty International 9:00
Фото из соцсетей Блейк Лайвли
Блейк Лайвли снимет свой первый фильм — адаптацию комикса «Шансы» по сценарию Эдгара Райта 1:55
NYT: с Украины за время «спецоперации» вывезли в Германию более 70 жертв холокоста 1:06
Marvel показала тизер сиквела «Доктора Стрэнджа». В нем — персонажи из других вселенных 0:38

Disney возвращает свои фильмы в СНГ, но не в Россию. В Казахстане выйдет сиквел «Доктора Стрэнджа»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:47

Disney решил вернуть свои фильмы в кинотеатры стран СНГ. Однако снова работать в России компания пока не собирается, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники.

Первым крупным релизом компании станет «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия». В кинотеатрах Казахстана его начнут показывать с 5 мая. Накануне в сети выложили тизер фильма, в котором появились герои из других киновселенных.

Прокатчиком в Казахстане и ряде других стран СНГ будет компания «Меломан», которая ранее уже выпускала картины Disney в Центральной Азии.

В марте Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостановили прокат своих проектов в России. Показ «Бэтмена» в России отменили за день до премьеры.

Ранее «Бюллетень кинопрокатчика» писал, что одна из больших голливудских студий обсуждает возвращение в российский прокат в июле и возвращение в Россию в мае выглядит как «фантастический вариант развития событий».

События недели на afisha.ru
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
рок
«Дикая мята. Violet»
юмор
Шоу «Импровизация»
комедия
Отчаянные дольщики
Российская драма про коммунальные распри
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
драма
Первый Оскар
Байопик о создании советской документалки, удостоенной премии «Оскар»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Walt Disney
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить