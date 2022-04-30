Disney возвращает свои фильмы в СНГ, но не в Россию. В Казахстане выйдет сиквел «Доктора Стрэнджа»

Disney решил вернуть свои фильмы в кинотеатры стран СНГ. Однако снова работать в России компания пока не собирается, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники.

Первым крупным релизом компании станет «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия». В кинотеатрах Казахстана его начнут показывать с 5 мая. Накануне в сети выложили тизер фильма, в котором появились герои из других киновселенных.

Прокатчиком в Казахстане и ряде других стран СНГ будет компания «Меломан», которая ранее уже выпускала картины Disney в Центральной Азии.

В марте Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостановили прокат своих проектов в России. Показ «Бэтмена» в России отменили за день до премьеры.

Ранее «Бюллетень кинопрокатчика» писал, что одна из больших голливудских студий обсуждает возвращение в российский прокат в июле и возвращение в Россию в мае выглядит как «фантастический вариант развития событий».