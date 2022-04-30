Netflix закрыл сериал «Космические войска» со Стивом Кэреллом после второго сезона

Стриминговый сервис Netflix закрыл комедийный сериал «Космические войска». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Шоу рассказывало о создании и работе шестого рода американских войск — космических. Шоураннерами картины были коллеги по сериалу «Офис» Грег Дэниелс и Стив Кэрелл. Последний также исполнил в «Космических силах» одну из главных ролей — командующего войсками генерала Марка Нэйрда.

Стриминг выпускал сериал на протяжении двух сезонов. Первый долгое время был лидером в десятке самых популярных шоу, второй добрался до пятого места.

У ленты был довольно высокий бюджет: порядка 1 млн долларов на производство одного эпизода, пишет THR. Стриминг перенес производство сериала из Лос-Анджелеса в Ванкувер, чтобы снизить издержки. При этом отзывы были прохладными, указывает издание. Так, рейтинг первого сезона «Космических сил» на Rotten Tomatoes — 38%, второго — 75%.

Кроме Кэррелла в «Космических войсках» снялись Джон Малкович, Диана Силверс, Лиза Кудроу, Бен Шварц, Алекс Спарроу и другие. Трейлер ленты Netflix показал в начале мая 2020 года.