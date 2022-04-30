В России выявили 7 363 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявили 7363 случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 347 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 492. За ним следуют Москва, Подмосковье, Свердловская, Воронежская и Волгоградская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 182 354. За сутки умерли 157 человек, за весь период — 375 884. Выздоровели 11 022 пациента, за все время — 17 539 985. Число госпитализаций за сутки составило 2574.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 512,9 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (83 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,4 млн), Франция (28,5 млн), Германия (24,7 млн) и Великобритания (22 млн).