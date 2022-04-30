В России выявили 7 363 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявили 7363 случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 347 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 492. За ним следуют Москва, Подмосковье, Свердловская, Воронежская и Волгоградская области.