Iceage выпустили трек «All the Junk on the Outskirts»

Датская рок-группа Iceage опубликовала новый трек «All the Junk on the Outskirts». Послушать его можно по ссылке.

Музыканты рассказали, что композиция должна была войти в альбом «Beyondless», выпущенный в 2018 году, однако не вписывалась в финальную подборку песен. В 2021-м группа переработала «All the Junk on the Outskirts», а в 2022-м закончила запись трека.