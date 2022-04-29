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Google выплатил уже 9 млрд рублей по спору с «Царьградом»

Виктория Шанина
Вчера в 22:50

Представитель российского подразделения Google заявил, что в рамках дела о блокировке ютьюб-канала «Царьград» компания выплатила приставам уже 9 млрд рублей. Об этом пишет РИА «Новости».

Соответствующее заявление прозвучало на очередном заседании в рамках исполнительного производства по спору Google с «Царьградом».

В июле 2020 года YouTube заблокировал аккаунт российского консервативного телеканала «Царьград» без возможности восстановления за «нарушение экспортного законодательства». По данным Google, владелец канала Константин Малофеев находится в санкционных списках США.

В октябре 2020 года зрители телеканала Сергей Петров и Татьяна Гладышевская подали в суд на Google с требованием разблокировать «Царьград» на ютьюбе. В июле 2021-го Замосковрецкий суд Москвы удовлетворил их требования.

Google оспорил это решение и заявил, что Петров и Гладышевская работают на телеканале или в связанных с ним компаниях. Дмитрий Магоня это отрицает. По словам источника Forbes, Гладышевская работала в общественной организации, связанной с «Царьградом».

В ноябре 2021 года Google проиграл в суде зрителям «Царьграда». Аккаунт телеканала на ютьюбе обязали восстановить, либо выплачивать 100 тыс. рублей штрафа каждый день. В случае несоблюдения требований сумму пообещали увеличивать.

Компания частично разблокировала канал «Царьграда» — он появился на YouTube, но часть роликов исчезла, а представителям телеканала не вернули доступ к акаунту. Размер неустойки изначально не мог превышать 1 млрд рублей, но это ограничение сняли, так как Google не полностью выполнил требование.

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