Placebo продадут старые инструменты и отдадут прибыль пострадавшим украинцам

Британская рок-группа Placebo выставляет свои старые инструменты на продажу. Об этом музыканты сообщают в своем твиттер-аккаунте.

Сейчас на специальном сайте уже выставлены гитары Vox Organ Guitar и Fender Electric xii, синтезаторы, колонки Marshal Vox, а также сэмплеры. Ценовой диапазон — от 70 до 680 тыс. рублей.

Раз в две недели группа обещает добавить более доступные лоты, включая педали эффектов. Со всеми инструментами, выставленными на продажу, Placebo ранее ездила на гастроли.

Вся прибыль от продаж будет направлена в некоммерческий проект Music Saves UA, который занимается сбором средств для оказания немедленной гуманитарной помощи пострадавших жителям Украины.