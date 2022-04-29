В Кабуле в мечети произошел взрыв. Погибли более 50 человек

В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв. Он прогремел в мечети после пятничной молитвы. Погибли более 50 человек, еще десятки пострадали. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на главу мечети Сайеда Фазиля Ага.

Ранее представитель афганского МВД подтверждал информацию о десяти жертвах, а также 15 пострадавших. В «Талибане»* указали на 20 раненых в результате взрыва.

Reuters называет инцидент в мечети «последним из серии атак на гражданские объекты», которые произошли во время священного для мусульман месяца Рамадан. По словам Сайеда Фазиля Ага, взрыв организовал террорист-смертник.

Среди погибших оказались племянники Ага. «Черный дым поднялся и распространился повсюду, трупы были повсюду. Я сам выжил, но потерял любимых», — сказал глава мечети.

Свидетели взрыва отмечают, что он был очень сильным и громким. По информации источника агентства в области здравоохранения, в больницы Кабула на данный момент поступили 66 трупов и 78 раненых.

СМИ подчеркивают, что взрыв произошел в суннитской мечети во время молитвы, которую некоторые радикальные суннитские группы считают еретической. Ранее атакам подверглись и шииты.

*Движение «Талибан» признано террористической и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена.