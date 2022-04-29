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WSJ: за три дня после покупки Twitter Илон Маск успел продать акции Tesla на 8,5 млрд долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 21:31

Основатель Tesla Илон Маск продал акции компании на сумму порядка 8,5 млрд всего за три дня. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы регуляторов.

Как отмечает издание, эти деньги необходимы бизнесмену на покупку Twitter за 44 млрд долларов. Сделка с руководством соцсети состоялась 25 апреля, за три дня после этого Маск успел продать в общей сложности более 9,6 млн акций Tesla по цене от 820 до 1000 долларов за штуку.

У Илона Маска осталось около 163 млн акций Tesla, это почти 16%-ная доля компании — он остается ее крупнейшим акционером. До прошлой недели доля Маска в Tesla составляла 17%.

28 апреля в своем твиттер-аккаунте Маск написал, что больше не планирует продавать акции Tesla.

12,5 млрд долларов Илон Маск возьмет в кредит. Еще 21 млрд долларов для финансирования сделки с Twitter он выделит из собственных средств.

25 апреля стало известно, что руководство Twitter согласилось на предложение Маска, по которому он получает полный контроль над соцсетью. На фоне этой новости стоимость акций Tesla начала падать, компания потеряла 126 млрд долларов за один день.

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